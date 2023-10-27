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россияне за сутки нанесли 133 удара по Запорожской области, осуществили 20 дроновых атак

Киев • УНН

 • 62823 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки 133 раза атаковали населенные пункты Запорожской области, в частности совершили 20 дроновых атак, стреляли из различного вида вооружения. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Об этом сообщил в пятницу председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

россияне за сутки нанесли 133 удара по Запорожской области, осуществили 20 дроновых атак

Цитата

"Ни одна российская ракета или КАБ не упали на территорию области за минувшие сутки, впрочем враг продолжал бить из артиллерии, РСЗО и использовать беспилотники. Под террором военнослужащих рф оказались 19 населенных пунктов, по ним нанесено 133 удара", - написал Малашко в Telegram.

Детали

россияне совершили 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному Белогорью, Малой Токмачке и Малым Щербакам, а также 6 РСЗО-обстрелов Белогорья и Малой Токмачки.

107 раз оккупанты из артиллерии обстреляли территории прифронтовых городов и сел, в частности Новоандреевки, Малиновки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Роботино, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней и Приморского.

“Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших”, - сообщил Малашко.

Дополнение

25 октября российские войска нанесли по Запорожской области 136 ударов, в том числе совершили 16 дроновых атак и 4 авиаудара.

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