россияне за сутки нанесли 133 удара по Запорожской области, осуществили 20 дроновых атак
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки 133 раза атаковали населенные пункты Запорожской области, в частности совершили 20 дроновых атак, стреляли из различного вида вооружения. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Об этом сообщил в пятницу председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Ни одна российская ракета или КАБ не упали на территорию области за минувшие сутки, впрочем враг продолжал бить из артиллерии, РСЗО и использовать беспилотники. Под террором военнослужащих рф оказались 19 населенных пунктов, по ним нанесено 133 удара", - написал Малашко в Telegram.
Детали
россияне совершили 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному Белогорью, Малой Токмачке и Малым Щербакам, а также 6 РСЗО-обстрелов Белогорья и Малой Токмачки.
107 раз оккупанты из артиллерии обстреляли территории прифронтовых городов и сел, в частности Новоандреевки, Малиновки, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Роботино, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней и Приморского.
“Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших”, - сообщил Малашко.
Дополнение
25 октября российские войска нанесли по Запорожской области 136 ударов, в том числе совершили 16 дроновых атак и 4 авиаудара.