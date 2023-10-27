росіяни за добу завдали 133 удари по Запорізькій області, здійснили 20 дронових атак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. російські війська минулої доби 133 рази атакували населені пункти Запорізької області, зокрема здійснили 20 дронових атак стріляли із різного виду озброєння. Обійшлось без постраждалих, однак є руйнування. Про це повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Жодна російська ракета чи КАБ не впали на територію області за минулу добу, втім ворог продовжував гатити з артилерії, РСЗВ та використовувати безпілотники. Під терором військовослужбовців рф опинилися 19 населених пунктів, по них завдано 133 удари", - написав Малашко у Telegram.
Деталі
росіяни здійснили 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці й Малих Щербаках, а також 6 РСЗВ-обстрілів Білогір'я та Малої Токмачки.
107 разів окупанти з артилерії обстріляли території прифронтових міст і сіл, зокрема Новоандріївки, Малинівки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та Приморського.
“Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих”, - повідомив Малашко.
Доповнення
25 жовтня російські війська завдали по Запорізькій області 136 ударів, зокрема здійснили 16 дронових атак і 4 авіаудари.