росіяни на Запоріжжі завдали 136 ударів, здійснили 16 дронових атак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали по Запорізькій області 136 ударів, зокрема здійснили 16 дронових атак і 4 авіаудари, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Загарбники вели вогонь по 26 населених пунктах – зафіксовано 136 ударів», - написав Малашко у Telegram.
Деталі
112 разів окупанти з артилерії обстріляли територію Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Полтавки, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.
Ворог здійснив 4 авіаудари по Оріхову, Новодарівці та Новоданилівці, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного й Темирівки, а також 16 БПЛА-атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малим Щербакам.
«Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», - зазначив Малашко.
Доповнення
24 жовтня російські війська завдали по Запорізькій області 181 удар. Зокрема здійснили 14 дронових атак і по Запоріжжю - два ракетні удару.