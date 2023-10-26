россияне на Запорожье нанесли 136 ударов, осуществили 16 дроновых атак
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 136 ударов, в частности осуществили 16 дроновых атак и 4 авиаудара, сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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«Захватчики вели огонь по 26 населенным пунктам – зафиксировано 136 ударов», - написал Малашко в Telegram.
Детали
112 раз оккупанты из артиллерии обстреляли территорию Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Волшебного, Красного, Полтавки, Белогорья, Пятихаток, Каменского, Степного, Плавней, Лобкового и других городов и сел на линии огня.
Враг совершил 4 авиаудара по Орехову, Новодаровке и Новоданиловке, 4 РСЗО-обстрела Роботино и Темировки, а также 16 БПЛА-атак по Новоивановке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Роботино, Левадному и Малым Щербакам.
«Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», - отметил Малашко.
Дополнение
24 октября российские войска нанесли по Запорожской областии 181 удар. В частности осуществили 14 дроновых атак и по Запорожью - два ракетных удара.