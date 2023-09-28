россияне за сутки убили одного жителя Донетчины, еще пять ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обстрелов российских войск за прошедшие сутки населенных пунктов Донецкой области. Повреждены дома, линии электропередачи и газопровод. Об этом сообщает Донецкая ОВА, пишет УНН.
Детали
На Волновахском направлении под вражескими обстрелами за прошедшие сутки оказались Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Никто не пострадал.
На Донецком направлении россияне 7 раз обстреляли Кураховскую громаду. Пострадали Курахово, Острое и Степановка.
На Горловском направлении в Торецке ранены 4 человека, повреждены 8 домов. Еще 1 дом поврежден в Нью-Йорке.
В Калиновке Часовоярской громады погиб 1 человек, повреждены 3 дома. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 27 частных домов, 2 линии электропередач и газопровод.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Торском Лиманской громады. В Звановке повреждены 4 дома и фермерское хозяйство, в Северске — 2 дома и нежилое сооружение.
«Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 5», - говорится в сообщении.
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