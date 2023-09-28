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росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини, ще п’ять поранили

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Одна людина загинула, ще п’ять отримали поранення внаслідок обстрілів російських військ минулої доби населених пунктів Донецької області. Пошкоджені будинки, лінії електропередачі і газопровід. Про це повідомляє Донецька ОВА, пише УНН.

Деталі

На Волноваському напрямку під ворожими обстрілами минулої доби опинились Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка. Ніхто не постраждав.

На Донецькому напрямку росіяни 7 разів обстріляли Курахівську громаду. Потерпали Курахове, Гостре і Степанівка.

На Горлівському напрямку у Торецьку поранено 4 людини, пошкоджено 8 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Нью-Йорку.

У Калинівці Часовоярської громади загинула 1 людина, пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 27 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газопровід.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Торському Лиманської громади. У Званівці пошкоджено 4 будинки і фермерське господарство, у Сіверську — 2 будинки і нежитлову споруду.

«Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 5», - йдеться у повідомленні.

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