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Россияне, которые бегут от путина, являются благом для экономики Сербии - премьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что экономика Сербии имеет выгоду от притока тысяч квалифицированных, образованных россиян, которые бежали из своей страны после того, как путин отдал приказ о вторжении в Украину. Об этом информирует Bloomberg, пишет УНН.

Бывшая югославская республика придерживается баланса в отношении Украины, осуждая нападение путина, но воздерживаясь от принятия санкций Европейского Союза против Москвы. Брнабич защищала эту позицию, ссылаясь на изоляцию Сербии во время насильственного распада Югославии в 1990-х годах и карательные меры, направленные против правительства в Белграде.

Цитата

"Наши люди решительно настроены против санкций", - сказала она на панели конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe. "Мы считаем, что санкции на самом деле не уменьшают способность или готовность страны вести войну".

Детали

Премьер-министр сказала, что ее правительство предлагает льготы российским эмигрантам, среди которых есть "инженеры, в основном очень молодые, очень квалифицированные и очень талантливые люди", которые становятся налогоплательщиками и предоставляют необходимые навыки для национальной индустрии информационных технологий. По ее словам, кроме того, что их привлекает экономика Сербии, молодые россияне "не чувствовали себя желанными где-либо еще".

"Эти молодые люди действительно ориентированы на Запад, очень хорошо образованы, против войны", - отметила премьер. "Это хорошо для нас".

Дополнение

Сербия находится под давлением как кандидат на вступление в ЕС, чтобы полностью согласовать свою внешнюю политику с блоком из 27 стран.
Экономика Сербии сильно пострадала от санкций, направленных против великой Югославии в 1990-х годах. Они были отменены после свержения режима Милошевича в 2000 году.

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