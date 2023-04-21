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Росіяни, які тікають від путіна, є благом для економіки Сербії - прем'єр

Росіяни, які тікають від путіна, є благом для економіки Сербії - прем'єр

Київ • УНН

 • 456962 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Ана Брнабич заявила, що економіка Сербії має вигоду з притоку тисяч кваліфікованих, освічених росіян, які втекли зі своєї країни після того, як путін віддав наказ про вторгнення в Україну. Про це інформує Bloomberg, пише УНН.

Колишня югославська республіка дотримується балансу щодо України, засуджуючи напад путіна, але утримуючись від ухвалення санкцій Європейського Союзу проти Москви. Брнабич захищала цю позицію, посилаючись на ізоляцію Сербії під час насильницького розпаду Югославії у 1990-х роках та каральні заходи, спрямовані проти уряду у Белграді.

Цитата

"Наші люди рішуче налаштовані проти санкцій", - сказала вона на панелі конференції Bloomberg New Economy Gateway Europe. "Ми вважаємо, що санкції насправді не зменшують здатність чи готовність країни вести війну".

Деталі

Прем'єр-міністр сказала, що її уряд пропонує пільги російським емігрантам, серед яких є "інженери, здебільшого дуже молоді, дуже кваліфіковані та дуже талановиті люди", які стають платниками податків та надають потрібні навички для національної індустрії інформаційних технологій. За її словами, крім того, що їх приваблює економіка Сербії, молоді росіяни "не відчували себе бажаними деінде".

"Ці молоді люди справді орієнтовані на Захід, дуже добре освічені, проти війни", - зазначила прем'єр. "Це добре для нас".

Доповнення

Сербія перебуває під тиском як кандидат на вступ до ЄС, щоб повністю узгодити свою зовнішню політику із блоком із 27 країн.
Економіка Сербії сильно постраждала від санкцій, спрямованих проти великої Югославії у 1990-х роках. Вони були скасовані після повалення режиму Мілошевича у 2000 році.

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