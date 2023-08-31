россияне утром ударили по центру Купянска, есть раненый - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты сегодня утром ударили по центру Купянска в Харьковской области, есть раненый, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты ударили по центральной части города Купянск. В результате артиллерийского обстрела в 10:30 получил ранение мужчина 1962 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение. Есть повреждения нежилых помещений, админзданий и частных жилых домов", - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, на месте работают экстренные службы.
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Оккупанты утром обстреляли Боровую в Харьковской области, ранен гражданский.