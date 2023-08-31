россияне утром ударили по центру Купянска, есть раненый - ОВА

Цитата

"Оккупанты ударили по центральной части города Купянск. В результате артиллерийского обстрела в 10:30 получил ранение мужчина 1962 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение. Есть повреждения нежилых помещений, админзданий и частных жилых домов", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, на месте работают экстренные службы.

Дополнение

Оккупанты утром обстреляли Боровую в Харьковской области, ранен гражданский.