Окупанти вранці обстріляли Борову на Харківщині, поранений цивільний
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти вранці четверга, близько 05:00, обстріляли смт Борова Ізюмського району Харківщини, поранена одна людина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу по Боровій зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.
Також минулої ночі близько опівночі ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району, пошкоджено будинок, що не експлуатується, сталася пожежа.
Загалом протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Внаслідок обстрілу с. Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.
У м. Куп’янськ обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківщина: у Куп'янському районі посилюють комендантську годину з 1 вересня
Внаслідок обстрілів з РСЗВ м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі.
Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу.
Внаслідок удару імовірно касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по с. Загризлове Ізюмського району пошкоджено будинок.