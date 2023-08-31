Оккупанты утром обстреляли Боровую на Харьковщине, ранен гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты утром четверга, около 05:00, обстреляли пгт Боровая Изюмского района Харьковской области, ранен один человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, в результате вражеского обстрела по Боровой получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.
Также минувшей ночью около полуночи враг обстрелял с. Ольховка Купянского района, поврежден дом, который не эксплуатируется, произошел пожар.
Всего за прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области.
В результате обстрела с. Осиновое Купянского района произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.
В г. Куп’янск обстрелом повреждено частное домовладение, произошел пожар.
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В результате обстрелов из РСЗО г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 2 частных дома, хозяйственные постройки, четыре гаража и автомобиль, произошли пожары.
В результате удара управляемой авиабомбой по с. Шийковка Изюмского района повреждены линии электропередач и газовая труба.
В результате удара предположительно кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по с. Загрызлово Изюмского района поврежден дом.