росіяни вранці вдарили по центру Куп'янська, є поранений - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти сьогодні зранку вдарили по центру Куп'янська у Харківській області, є поранений, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти вдарили по центральній частині міста Куп'янськ. Внаслідок артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувальної установи. Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків", - написав Синєгубов у Telegram.
З його слів, на місці працюють екстрені служби.
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