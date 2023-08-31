росіяни вранці вдарили по центру Куп'янська, є поранений - ОВА

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"Окупанти вдарили по центральній частині міста Куп'янськ. Внаслідок артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувальної установи. Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків", - написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, на місці працюють екстрені служби.

Доповнення

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