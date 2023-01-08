россияне ударили из САУ по Сумской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Российские войска ночью 7 января ударили из САУ по громаде в Сумской области, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в воскресенье, 8 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночь в Сумской области прошла без обстрелов. Но около полуночи, 7 января, россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской громаде. Было 26 прилетов", - сообщил Живицкий.
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В результате обстрела возник пожар на территории местного предприятия, отметил глава ОВА.
Люди не пострадали, добавил чиновник.