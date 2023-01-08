росіяни вдарили з САУ по Сумщині - ОВА

Цитата

"Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Але близько опівночі, 7 січня, росіяни із САУ ударили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів", - повідомив Живицький.

Деталі

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства, зазначив голова ОВА.

Люди не постраждали, додав посадовець.