росіяни вдарили з САУ по Сумщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російські війська вночі 7 січня вдарили з САУ по громаді у Сумській області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у неділю, 8 січня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Але близько опівночі, 7 січня, росіяни із САУ ударили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів", - повідомив Живицький.
Деталі
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства, зазначив голова ОВА.
Люди не постраждали, додав посадовець.