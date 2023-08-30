россияне ночью атаковали 5-ю ракетами поселок в Донецкой области, есть погибший - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Армия рф в ночь на среду ударила 5-ю ракетами по селу Багатырь Донецкой области, один человек погиб, есть повреждения, сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.
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«Около 2:30 россияне нанесли удар 5-ю ракетами по селу Багатырь. Погиб человек», - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате обстрела повреждены три частных дома и ангар.
Кроме того, в течение суток полицейские задокументировали 23 вражеских атаки на гражданское население, 9 человек получили ранения.
Под огнем находились 14 населенных пунктов: города Авдеевка, Дружковка, Курахово, Покровск, Северск, Торецк, поселки Великая Новоселка и Щербиновка, села Клещеевка, Максимовка, Новоукраинка, Полтавка, Ровно, Шахтерское.
Дополнения
В Офисе Генпрокурора сообщают, что в результате вражеских обстрелов поселка Богатырь погибли двое мужчин.