росіяни вночі атакували 5-ма ракетами селище на Донеччині, є загиблий – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Армія рф у ніч на середу вдарила 5-ма ракетами по селу Багатир Донецької області, одна людина загинула, є пошкодження, повідомляє пресслужба МВС, пише УНН.
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«Близько 2:30 росіяни завдали удар 5-ма ракетами по селу Багатир. Загинула людина», - йдеться у повідомленні.
За даними МВС, внаслідок обстрілу пошкоджено три приватних оселі й ангар.
Крім того, впродовж доби поліцейські задокументували 23 ворожих атаки на цивільне населення, 9 людей зазнали поранень.
Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, селища Велика Новосілка та Щербинівка, села Кліщіївка, Максимівка, Новоукраїнка, Полтавка, Рівне, Шахтарське.
Доповнення
В Офісі Генпрокурора повідомляють, що внаслідок ворожих обстрілів селища Богатир загинули двоє чоловіків.