Двоє загиблих та семеро поранених - наслідки обстрілу рф Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У ніч на середу російські окупанти вкотре атакували населені пункти Донеччини. Внаслідок ворожих обстрілів селища Богатир двоє чоловіків загинули. Через атаку на житлові квартали м. Курахового семеро людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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Під ворожий вогонь потрапили житлові квартали м. Курахового. П’ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років дістали тілесні ушкодження - з мінно-вибуховими травмами і контузіями. Їх доставлено до медичного закладу.
Повідомляється, що армія рф, ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла с. Богатир Волноваського району.
В епіцентрі вибухів опинилась територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років - один з чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший - на вулиці.
Також постраждала велика рогата худоба.
Вибухами пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти протягом минулої доби, 29 серпня, вбили одного жителя Донецької області, ще вісьмох поранили.