Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрела рф Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В ночь на среду российские оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских обстрелов поселка Богатырь двое мужчин погибли. Из-за атаки на жилые кварталы г. Курахово семь человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Под вражеский огонь попали жилые кварталы г. Курахово. Ппять женщин в возрасте от 28 до 80 лет и двое мужчин 25 и 32 лет получили телесные повреждения - с минно-взрывными травмами и контузиями. Они доставлены в медицинское учреждение.
Сообщается, что армия рф, вероятно, из комплексов С-300, обстреляла с. Богатырь Волновахского района.
В эпицентре взрывов оказалась территория фермерского хозяйства, где погибли двое сторожей 44 и 59 лет - один из мужчин во время обстрела находился в помещении, а другой - на улице.
Также пострадал крупный рогатый скот.
Взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты за прошедшие сутки, 29 августа, убили одного жителя Донецкой области, еще восьмерых ранили.