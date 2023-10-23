Детали

Согласно информации российских СМИ теракт якобы планировали совершить в Ленинском городском округе. Там во время ежедневного обхода части военные обнаружили дырку в заборе за 170 метров от КПП, а рядом с ней строительный мешок. Внутри мешка, согласно данным СМИ, было пять больших пятилитровых бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и несколько бутылок поменьше (в общей сложности 11 штук), а также газовый баллон.

Уточняется, что мешок якобы был зеленого цвета. Однако, ни одного фото подтверждающего наличие вообще какого либо мешка возле воинской части у местных СМИ нет.

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Согласно поданной местными СМИ информации нынче полиция и спецслужбы ищут владельца оставленного мешка.

Напомним

Диверсантов в подмосковье россияне ищут со вчера. Накануне, 22 октября, по данным местных СМИ военным летчикам рф подарили на выпускной огромный отравленный торт и алкоголь. В попытке отравления выпускников армавирского лётного училища в Ставрополе обвиняют украинца. По данным российских СМИ обвинение повесили на Егора Семенова из Мелитополя. Сегодня его арестовали на 15 суток.