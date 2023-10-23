Росіяни відзвітували, що запобігли теракту у військовій частині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У російському підмосков'ї запобігли ймовірній спробі теракту на території військової частини. Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає УНН.
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Згідно з інформацією російських ЗМІ теракт нібито планували здійснити в Ленінському міському окрузі. Там під час щоденного обходу частини військові виявили дірку в паркані за 170 метрів від КПП, а поруч із нею будівельний мішок. Усередині мішка, згідно з даними ЗМІ, було п'ять великих п'ятилітрових пляшок із легкозаймистою рідиною і кілька пляшок поменше (загалом 11 штук), а також газовий балон.
Уточнюється, що мішок нібито був зеленого кольору. Однак жодного фото, яке б підтверджувало наявність взагалі будь-якого мішка біля військової частини, у місцевих ЗМІ немає.
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Згідно з поданою російськими журналістами інформацією нині поліція та спецслужби шукають власника залишеного мішка.
Нагадаємо
Диверсантів у підмосков'ї росіяни шукають від учора. Напередодні, 22 жовтня, за даними місцевих ЗМІ, військовим льотчикам рф подарували на випускний величезний отруєний торт і алкоголь. У спробі отруєння випускників армавірського льотного училища в Ставрополі звинувачують українця. За даними російських ЗМІ звинувачення повісили на Єгора Семенова з Мелітополя. Сьогодні його заарештували на 15 діб.