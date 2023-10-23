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В попытке отравить российских лётчиком обвиняют украинца — СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В вероятной попытке отравления выпускников армавирского лётного училища в Ставрополе обвиняют украинца. По данным российских СМИ обвинения повесили на Егора Семенова из Мелитополя. Его арестовали на 15 суток, передаёт УНН.

В попытке отравить российских лётчиком обвиняют украинца — СМИ

Детали

По данным российских СМИ задержан 32-летний Егор Семёнов. Он электромонтажник, который последние шесть лет живёт и работает в Химках (подмосковье — ред.). Однако, родился он и вырос в украинском Мелитополе. Женат на россиянке, и имеет в браке 5-летнюю дочь.

На днях он сказал жене, что поехал в Ставрополь в командировку. Но на обратном пути его задержали при вылете из аэропорта. Ему инкриминируют “Мелкое хулиганство”.

По версии следствия именно Семенов якобы привёз отравленный торт пилотам, а сразу после доставки попытался улететь из аэропорта Ставрополя, где его и задержали.

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Напомним

Ранее УНН писал, что 22 октября военным летчикам рф подарили на выпускной огромный отравленный торт и алкоголь. По данным российских СМИ таким образом якобы пытались отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища.

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