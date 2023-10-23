У спробі отруїти російських льотчиком звинувачують українця — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У ймовірній спробі отруєння випускників армавірського льотного училища в Ставрополі звинувачують українця. За даними російських ЗМІ звинувачення повісили на Єгора Семенова з Мелітополя. Його заарештували на 15 діб, передає УНН.
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За даними російських ЗМІ затримано 32-річного Єгора Семенова. Він електромонтажник, який останні шість років живе і працює в Хімках (підмосков'я — ред.). Однак, народився він і виріс в українському Мелітополі. Одружений з росіянкою, та має в шлюбі 5-річну доньку.
Днями він сказав дружині, що поїхав до Ставрополя у відрядження. Але на зворотному шляху його затримали під час вильоту з аеропорту. Йому інкримінують “Дрібне хуліганство”.
За версією слідства саме Семенов нібито привіз отруєний торт пілотам, а одразу після доставки спробував полетіти з аеропорту Ставрополя, де його і затримали.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 22 жовтня військовим льотчикам рф подарували на випускний величезний отруєний торт і алкоголь. За даними російських ЗМІ таким чином нібито намагалися отруїти випускників Армавірського військового авіаційного училища.