В Москве неизвестные "с украинским акцентом" похитили библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки

Детали

В полицию поступило заявление об исчезновении 65-летней Маргариты Стручевой. Последний раз на работе она была 13 октября. Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже дважды приходили люди, которые представляли сотрудники МВД.

Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось.

В полицию обратилась племянница пропавшей женщины. Она сообщила, что разговаривала с тетей 17 октября, тогда она просила у нее 5 млн руб. Голос был взволнованный.

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«Заявительница также рассказала, что через какое-то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн руб. за сохранение жизни Стручевой», - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 17 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения, не уточнив ее имени.

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