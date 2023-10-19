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В Москве неизвестные "с украинским акцентом" похитили библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки

Киев • УНН

 • 496091 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева исчезла в Москве, неизвестные требуют за её освобождение 5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

В Москве неизвестные "с украинским акцентом" похитили библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки

Детали

В полицию поступило заявление об исчезновении 65-летней Маргариты Стручевой. Последний раз на работе она была 13 октября. Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже дважды приходили люди, которые представляли сотрудники МВД.

Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось.
В полицию обратилась племянница пропавшей женщины. Она сообщила, что разговаривала с тетей 17 октября, тогда она просила у нее 5 млн руб. Голос был взволнованный.

Цитата

«Заявительница также рассказала, что через какое-то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн руб. за сохранение жизни Стручевой», - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 17 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения, не уточнив ее имени.

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