У Москві невідомі "з українським акцентом" викрали бібліотекарку найбільшої історичної бібліотеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Головна бібліотекарка Державної публічної історичної бібліотеки (ДПІБ) Маргарита Стручєва зникла у Москві, невідомі вимагають за її звільнення 5 млн руб. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає УНН.
Деталі
У поліцію надійшла заява про зникнення 65-річної Маргарити Стручевой. Востаннє на роботі вона була 13 жовтня. Колеги повідомили, що з того часу до них уже двічі приходили люди, які представляли співробітники МВС.
Вони стверджували, що бібліотекарка розшукується за шахрайство. При цьому встановити зв'язок із жінкою їм не вдалося.
До поліції звернулася племінниця зниклої жінки. Вона повідомила, що розмовляла з тіткою 17 жовтня, тоді вона просила у неї 5 млн руб. Голос був схвильований.
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«Заявниця також розповіла, що через якийсь час їй з невідомого номера зателефонував чоловік із українським акцентом і зажадав 5 млн руб. за збереження життя Стручевої», - додав представник правоохоронних органів.
У прес-службі столичного ГУ МВС Росії підтвердили ТАРС, що 17 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення жінки 1958 року народження, не уточнивши її імені.
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