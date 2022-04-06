Россияне убили велосипедиста в Буче - NYT опубликовал видео с дрона

Детали

На обнародованном видео видно, как велосипедист поворачивает за угол - на улицу, занятую русскими солдатами.

Как только велосипедист выезжает за поворот, русская бронемашина делает несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина делает два выстрела в сторону велосипедиста.

После того, как русские оккупанты вышли из Бучи, тело у велосипеда засняли в этом же месте на другом видео.

На кадрах с воздуха видно более 20 российских военных машин, которые расположены на перекрестке на улице Яблонский, где после освобождения Буче нашли десятки тел убитых гражданских.

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