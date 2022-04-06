Росіяни вбили велосипедиста в Бучі — NYT опублікував відео з дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російський танк кілька разів вистрілив у велосипедиста під час окупації Бучі Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
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На оприлюдненому відео видно, як велосипедист повертає за ріг - на вулицю, зайняту російськими солдатами.
Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста.
Після того, як російські окупанти вийшли з Бучі, тіло біля велосипеда зазняли в цьому ж місці на іншому відео.
На кадрах з повітря видно понад 20 російських військових машин, які розташовані на перехресті на вулиці Яблонській, де після звільнення Бучі знайшли десятки тіл вбитих цивільних.
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