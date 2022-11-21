Россияне начали раздачу в Крыму мобилизационных повесток под подпись – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские захватчики приступили на временно оккупированной территории Крыма к вручению повесток под подпись в рамках мер скрытой мобилизации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе, 19 ноября текущего года, состоялось совещание при участии так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов», - говорится в сообщении.
Сообщается, что главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации».
«С целью решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В октябре сообщалось, что в оккупированном Крыму продолжают скрытую принудительную мобилизацию в армию рф.