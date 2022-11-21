Россияне начали раздачу в Крыму мобилизационных повесток под подпись – Генштаб

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«На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе, 19 ноября текущего года, состоялось совещание при участии так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации».

«С целью решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В октябре сообщалось, что в оккупированном Крыму продолжают скрытую принудительную мобилизацию в армию рф.