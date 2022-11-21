Росіяни почали роздачу в Криму мобілізаційних повісток під підпис – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські загарбники розпочали на тимчасово окупованій території Криму вручення повісток під підпис у рамках заходів прихованої мобілізації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації».
«З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
В жовтні повідомлялося, що в окупованому Криму продовжують приховану примусову мобілізацію в армію рф.