Росіяни почали роздачу в Криму мобілізаційних повісток під підпис – Генштаб

Цитата

«На тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації».

«З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

В жовтні повідомлялося, що в окупованому Криму продовжують приховану примусову мобілізацію в армію рф.