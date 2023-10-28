Россияне обстреляли две громады Николаевщины - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удары по двум громадам Николаевской области. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Днем, 27 октября, в 14:28 зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Куцурубской громады. Также в ночь на 28 октября, в 01:35 и 03:16, обстрелам подверглась акватория Очаковской громады.
Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
Дополнение
Также вчера силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три управляемые авиационные ракеты Х-59.
Отмечается, что в результате падения обломков вражеских ракет возникло два пожара сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.
Напомним
Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Николаевскую область ударными дронами типа Shahed, два из них были уничтожены, но за пределами города Вознесенск зафиксированы и дроновые удары.