Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Російські окупанти завдали ударів по двох громадах Миколаївської області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Вдень, 27 жовтня, о 14:28 зафіксовано артилерійські обстріли по акваторії Куцурубської громади. Також у ніч на 28 жовтня, о 01:35 та 03:16, обстрілів зазнала акваторії Очаківської громади.
Попередньо відомо, що обійшлось без постраждалих.
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Також вчора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три керовані авіаційні ракети Х-59.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків ворожих ракет виникло дві пожежі сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 27 жовтня атакували Миколаївську область ударними дронами типу Shahed, два з них було знищено, але за межами міста Вознесенськ зафіксовано й дронові удари.