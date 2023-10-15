россияне обстреляли два района Днепропетровщины: повреждены линии электропередач и дома
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. российские военные обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Из-за атаки были обесточены несколько населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Днем враг направил тяжелую артиллерию на два района Днепропетровщины. В первом попал по районному центру, Покровской и Марганецкой громадах”, - написал Лысак в Telegram.
В общем там повреждены 20 частных домов, 5 хозяйственных построек и складское помещение.
Повреждения получили и линии электропередач. В трех селах без света осталось почти 1900 семей. Частично их уже зажили, отметил Лысак.
Из-за обстрела были обесточены и некоторые дома в Грушевской громаде Криворожского района. Но специалисты восстановили сети.
“Отдельно без жертв и пострадавших”, - отметил глава ОВА.
Дополнение
В ночь на воскресенье в небе над Днепропетровской областью был уничтожен беспилотник.