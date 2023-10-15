росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджені лінії електропередач та будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. російські військові обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Через атаки були знеструмлені декілька населених пунктів. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Вдень ворог скерував важку артилерію на два райони Дніпропетровщини. У першому поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах”, - написав Лисак у Telegram.
Загалом там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення.
Пошкодження отримали й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили, зазначив Лисак.
Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району. Але фахівці відновили мережі.
“Відусіль без жертв і постраждалих”,- зауважив очільник ОВА.
Доповнення
У ніч на неділю в небі над Дніпропетровською областю було знищено безпілотник.