Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию – разведка

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"Из-за введения международных санкций рф лишилась возможности поставки большой номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", — говорится в сообщении.

Добавим

По данным ГУР, на сегодня известно об еще одном канале поставок в рф товаров военного назначения — Восточной Азией. Через него в страну-оккупанта поставляют запчасти для техники, электронику и оптические приборы.

Также рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Грузией и рф.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских военных 64 отдельной мотострелковой бригады, которые причастны к убийствам мирных жителей Буче в Киевской области.