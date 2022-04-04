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Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через Грузію – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через територію Грузії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів через Грузію – розвідка

Цитата

"Через введення міжнародних санкцій рф позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів", — ідеться у повідомленні.

Додамо

За даними ГУР, на сьогодні відомо про ще один канал постачання до рф товарів військового призначення — Східною Азією. Через нього до країни-окупанта постачають запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Також розглядають можливість відновлення авіасполучення між Грузією та рф.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських військових 64 окремої мотострілецької бригади, які причетні до вбивств мирних жителів Бучі в Київській області.

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