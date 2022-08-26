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россияне безуспешно пытались штурмовать несколько направлений – Генштаб

Киев • УНН

 • 120767 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские оккупанты вели наступательный бой в направлении Карнауховки, однако успеха не имели и отошли. Также провалился штурм рашистов в направлениях Соледара, Бахмутского, Бахмута и Кодемы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

россияне безуспешно пытались штурмовать несколько направлений – Генштаб

Детали

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг нанес огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюковка, Соледар, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов возле Яковловки и Кодемы.

«Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имели», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченково, Екатериновка и Вольное Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатиного, Петровки, Борщевой, Великих Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестакового, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки. Также враг нанес авиационные удары неподалеку от Мосьпанового, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаково.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григоровка. Нанес авиационные удары вблизи Спорного и Северска. Вел воздушную разведку возле Татьяновки.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Ударам авиации противника подверглись районы Владимировки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанес авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Партизанское, Красная Долина, Большое Артаково, Квитневое, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благойское и Поляна. Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

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