Россия обвинила Польшу в "государственном вандализме"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В связи с демонтажем в Польше элементов советского памятника российским военнопленным, российский МИД обвинил Польшу в "государственном вандализме", передает УНН со ссылкой на сайт российского ведомства.
“В Польше не прекращаются акции „государственного вандализма“ в отношении советского/российского мемориального наследия,” — говорится в сообщении.
В МИД РФ указали, что в соответствии с рекомендациями польского Института национальной памяти и по решению властей г. Замостье (Люблинское воеводство) осуществлен частичный демонтаж монумента, установленного в память о двадцати тысячах советских военнопленных, убитых гитлеровцами в ноябре 1941 г. на территории концентрационного лагеря Королювка.
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“С памятника удалены изображения серпа и молота, а также информационная табличка,” — указали в МИД РФ.
Также в РФ назвали такое действие “противоправным” и обвинили Польшу в пренебрежении двусторонними соглашениями с Россией.
“Особый цинизм и кощунство этого шага состоит в том, что оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий,” — добавили в РФ.