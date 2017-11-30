Россия обвинила Польшу в "государственном вандализме"

“В Польше не прекращаются акции „государственного вандализма“ в отношении советского/российского мемориального наследия,” — говорится в сообщении.

В МИД РФ указали, что в соответствии с рекомендациями польского Института национальной памяти и по решению властей г. Замостье (Люблинское воеводство) осуществлен частичный демонтаж монумента, установленного в память о двадцати тысячах советских военнопленных, убитых гитлеровцами в ноябре 1941 г. на территории концентрационного лагеря Королювка.

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“С памятника удалены изображения серпа и молота, а также информационная табличка,” — указали в МИД РФ.

Также в РФ назвали такое действие “противоправным” и обвинили Польшу в пренебрежении двусторонними соглашениями с Россией.

“Особый цинизм и кощунство этого шага состоит в том, что оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий,” — добавили в РФ.