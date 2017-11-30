Росія звинуватила Польщу у "державному вандалізмі"

"У Польщі не припиняються акції "державного вандалізму" щодо радянської/російської меморіальної спадщини," - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що відповідно до рекомендацій польського Інституту національної пам'яті і за рішенням властей м.Замостя (Люблінське воєводство) здійснено частковий демонтаж монумента, встановленого в пам'ять про двадцять тисяч радянських військовополонених, убитих гітлерівцями в листопаді 1941 р на території концентраційного табору Королювка.

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"З пам'ятника видалені зображення серпа і молота, а також інформаційна табличка," - зазначили в МЗС РФ.

Також в РФ назвали таку дію "протиправною" і звинуватили Польщу у нехтуванні двосторонніми угодами з Росією.

"Особливий цинізм і блюзнірство цього кроку полягає в тому, що спаплюжений об'єкт розташований в місці скорботи і людських страждань," - додали в РФ.