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россия потерпела поражение уже сегодня - экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Джеймс Джонс в интервью "Голосу Америки" заявил, что россия потерпела поражение уже сегодня. Он отметил, что цели российских военных в Украине могли измениться, потому что тех, которые они поставили сначала, им, пожалуй, уже не достичь, передает УНН.

Цитата

"Она (россия - ред.) была вынуждена отступить, хотя она и не признает этого, но это понимают в военном сообществе, НАТО и США. Я думаю, что многие, вероятно, были удивлены ее неудачами", - констатировал генерал.

Детали

По мнению Джонса, российский диктатор владимир путин был уверен, что война будет короткой, а "НАТО будет реагировать на нее в определенной степени бессильно". Однако альянс "твердо и уверенно" поддерживает Украину, и если поставки военной помощи Киеву будут продолжаться и их скорость увеличится, то страна сможет наносить удары на более далекие дистанции, добавил он.

Генерал также выразил надежду, что война закончится в 2023 году. На вопрос о том, как он видит окончание войны и как могла выглядеть победа Украины, Джеймс Джонс ответил, что конфликт может затянуться. Но если россия готова вести переговоры об урегулировании, которое было бы приемлемым для украинского народа, то необходимо достичь обязательств со стороны москвы не вторгаться в другие страны, отметил он.

"Когда этот конфликт закончится, как бы он ни кончился, у нас должен быть план, который может помочь Украине быстро восстановить свой потенциал. Украине, я считаю, суждено быть на переднем крае обороны Европы в течение длительного времени – в зависимости от того, что происходит в россии... Вот три вещи, которые я считаю чрезвычайно важными: скорая доставка помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Как только это станет реальностью, это сражение завершится", - подытожил генерал.

Напомним

Команда Президента Владимира Зеленского планирует в феврале следующего года представить мирный план для окончания войны в Украине.

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