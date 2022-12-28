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росія зазнала поразки вже сьогодні - ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі

росія зазнала поразки вже сьогодні - ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі

Київ • УНН

 • 512480 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Джеймс Джонс в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив, що росія зазнала поразки вже сьогодні. Він зазначив, що цілі російських військових в Україні могли змінитися, тому що тих, які вони поставили спочатку, їм, мабуть, уже не досягти, передає УНН.

Цитата

"Вона (росія - ред.) була змушена відступити, хоч вона й не визнає цього, але це розуміють у військовій спільноті, НАТО і США. Я думаю, що багато хто, ймовірно, був здивований її невдачами", - констатував генерал.

Деталі

На думку Джонса, російський диктатор володимир путін був упевнений, що війна буде короткою, а "НАТО реагуватиме на неї певною мірою безсило". Проте альянс "твердо та впевнено" підтримує Україну, і якщо постачання військової допомоги Києву продовжуватиметься і їх швидкість збільшиться, то країна зможе завдавати ударів на більш далекі дистанції, додав він.

Генерал також висловив сподівання, що війна закінчиться у 2023 році. На запитання про те, як він бачить закінчення війни і як могла б виглядати перемога України, Джеймс Джонс відповів, що конфлікт може затягнутися. Але якщо росія готова вести переговори про врегулювання, яке було б прийнятним для українського народу, то необхідно досягти зобов'язань з боку москви не вторгатися до інших країн, зауважив він.

"Коли цей конфлікт закінчиться, хоч би як він закінчився, у нас має бути план, який може допомогти Україні швидко відновити свій потенціал. Україні, я вважаю, судилося бути на передньому краї оборони Європи протягом тривалого часу – залежно від того, що відбувається в росії... Ось три речі, які я вважаю надзвичайно важливими: швидка доставка допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Як тільки це стане реальністю, ця битва завершиться", - підсумував генерал.

Нагадаємо

Команда Президента Володимира Зеленського планує в лютому наступного року представити мирний план для закінчення війни в Україні.

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