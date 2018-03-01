Россия заявила о сокращении международных резервов на 3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации за неделю сократились более чем на 3 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Банка России.
“Объем международных резервов за неделю сократился на 3,1 млрд долларов США, или на 0,7%, под воздействием отрицательной переоценки и на 23 февраля составил 450,9 млрд долларов США”, — говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что резервы сократились под воздействием отрицательной переоценки.
В первой половине февраля также наблюдалось сокращение золотовалютных резервов на 2,4 млрд долларов.
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