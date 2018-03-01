Росія заявила про скорочення міжнародних резервів на 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міжнародні (золотовалютні) резерви Російської Федерації за тиждень скоротилися більш ніж на 3 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Банку Росії.
Регулятор відзначає, що резерви скоротилися під впливом негативної переоцінки.
“Обсяг міжнародних резервів за тиждень скоротився на 3,1 млрд доларів США, або на 0,7%, під впливом негативної переоцінки і на 23 лютого становив 450,9 млрд доларів США”, — йдеться в повідомленні.
У першій половині лютого також спостерігалося скорочення золотовалютних резервів на 2,4 млрд доларів.
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