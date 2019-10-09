Россия заявила о готовности участвовать в "объективном расследовании" краха MH17

“Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин катастрофы, произошедшей о чем нидерландской стороне хорошо известно”, — отметила она.

Напомним, парламент Нидерландов во вторник единогласно поддержал предложение депутатов о дополнительном расследовании из-за незакрытого воздушного пространства Украины над Донецкой областью в момент аварии малазийского Boeing рейса МН17 в 2014 году.