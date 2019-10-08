Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Парламент Нидерландов во вторник единогласно поддержал предложение депутатов о дополнительном расследовании относительно незакрытия воздушного пространства Украины над Донбасом в момент крушения малазийского Boeing рейса МН17 в 2014 году. Об этом в Twitter написал член Христианско-демократической партии Нидерландов Крис ван Дам, передаёт УНН.
“... единогласно было принято предложение о дальнейшем установлении фактов в отношении закрытия воздушного пространства Украины”, — написал он.
Напомним, ранее депутаты нидерландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали в дебатах в главном законодательном органе страны.
Парламентарии обратили внимание, что “для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов”. С учетом этого они потребовали от правительства рассмотреть, “какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах нижней палате парламента”.
Напомним, пять лет назад — 17 июля 2014 — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.