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Парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі МН17

Київ • УНН

 • 23281 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Парламент Нідерландів у вівторок одноголосно підтримав пропозицію депутатів про додаткове розслідування щодо незакриття повітряного простору України над Донеччиною в момент аварії малазійського Boeing рейсу МН17 в 2014 році. Про це в Twitter написав член Християнсько-демократичної партії Нідерландів Кріс ван Дам, передає УНН.

Парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі МН17

"... одноголосно було прийнято пропозицію про подальше встановлення фактів щодо закриття повітряного простору України", - написав він.

Нагадаємо, раніше депутати нідерландського парламенту зажадали від уряду країни вивчити роль України в катастрофі рейсу MH17. Це випливає з пропозиції, підтриманої усіма партіями, які брали участь в дебатах в головному законодавчому органі країни.

Парламентарії звернули увагу, що "для внесення ясності в питання закриття повітряного простору над і навколо східної України необхідне подальше вивчення фактів". З огляду на це вони зажадали від уряду розглянути, "які варіанти існують для проведення такого подальшого вивчення фактів і доповісти про результати нижній палаті парламенту".

Нагадаємо, п'ять років тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

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