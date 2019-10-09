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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Росія заявила про готовність брати участь в “об’єктивному розслідуванні” краху MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Росія готова брати участь в “об’єктивному розслідуванні” причин краху Boeing над Донеччиною в липні 2014 року. Про це заявила у вівторок прессекретар посольства РФ в Нідерландах Ірина Грідіна у відповідь на прохання прокоментувати схвалену вимогу голландського парламенту до уряду країни з вивчення питання незакритого повітряного простору над східом України в день катастрофи, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Росія заявила про готовність брати участь в “об’єктивному розслідуванні” краху MH17

“Росія завжди була готова брати активну участь в об’єктивному розслідуванні причин катастрофи, що відбулася, про що нідерландської стороні добре відомо”, — зазначила вона.

Нагадаємо, парламент Нідерландів у вівторок одноголосно підтримав пропозицію депутатів про додаткове розслідування щодо незакриття повітряного простору України над Донеччиною в момент аварії малазійського Boeing рейсу МН17 в 2014 році.

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