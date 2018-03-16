Россия заявила на заседании Совбеза ООН, что Крым до "референдума" был "заброшенной территорией"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что полуостров до аннексии Россией был “заброшенной территорией”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Совбеза ООН.
“Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет”, — заявил российский представитель.
Он считает, что в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что “это новая тенденция последних дней”.
Тех, кто выступал ранее, он назвал “диванными дипломатами” — “это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами”.
Как сообщал УНН, Россия удвоила количество военного контингента на оккупированном Крымском полуострове и превратила его в базу для военных операций. Об этом сообщила во время заседания Совбеза ООН заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.