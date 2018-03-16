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Росія заявила на засіданні Радбезу ООН, що Крим до "референдуму" був "закинутою територією"

Київ • УНН

 • 10957 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що півострів до анексії Росією був “закинутою територією”. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання Радбезу ООН.

“Можна скільки завгодно говорити про окупацію Криму, але її просто немає”, — заявив російський представник.

Він вважає, що в даній ситуації дискусія ведеться не про Крим, а про Росію, тому що “це нова тенденція останніх днів”.

Тих, хто виступав раніше, він назвав “диванними дипломатами” — “це люди, які не знають, що відбувається, але стають експертами”.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація подвоїла кількість військового контингенту на окупованому Кримському півострові і перетворила його в базу для військових операцій. Про це повідомила під час засідання Радбезу ООН заступник голови МЗС України Олена Зеркаль.

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