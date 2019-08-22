Россия запустила в космос ракету с роботом "Федором"

"Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 6:38:32 по московскому времени успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", - указали в Роскосмосе.

Корабль, как отмечается, доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850, известного как робот "Федор" (FEDOR).

Напомним, Китай осуществил первый запуск ракеты-носителя легкого класса Jielong-1.