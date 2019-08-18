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Китай вперше запустив легку ракету-носій Jielong-1

Китай вперше запустив легку ракету-носій Jielong-1

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) провела перший запуск ракети-носія легкого класу Jielong-1, повідомляє CCTV, пише УНН.

В результаті запуску ракета вивела на 540-кілометрову орбіту три супутники загальною масою 83 кілограми. Ракета має декілька конструктивних особливостей, в тому числі мобільну пускову установку, а також четверту сходинку, яка встановлюється в розгорнутому вигляді і перевертається в космосі перед увімкненням двигуна.

Китай активно розвиває космічну галузь і за підсумками 2018 країна стала лідером по кількості запусків, хоча на цей момент вона поступається Росії і США за числом запусків в 2019 році. Незважаючи на те, що в 2014 році держава дозволила приватним компаніям розробляти і запускати космічні ракети, поки вони домоглися лише одного успішного запуску в липні 2019 року і основний внесок в число запусків вносять державні ракети-носії.

Jielong-1 — це нова китайська ракета-носій, розроблена CASC для швидкого і дешевого виведення невеликих супутників на навколоземну орбіту. Вона складається з чотирьох ступенів, в кожній з яких використовуються твердопаливні ракетні двигуни. У ракеті застосована незвичайна схема, при якій четверта ступінь встановлюється над відсіком з корисним навантаженням в перевернутому положенні, а потім розвертається після відділення третього ступеня. Частково схожа схема з розворотом використовувалася на українсько-російській ракеті “Дніпро”, хоча на ній застосовувалася не штовхаючий, а тягнучий останній щабель.

Варто нагадати, що у липні Індія запустила на Місяць ракету з орбітальною станцією і місяцеходом.

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