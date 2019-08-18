Китай впервые запустил легкую ракету-носитель Jielong-1

В результате запуска ракета вывела на 540-километровую орбиту три спутника общей массой 83 килограмма. Ракета имеет несколько конструктивных особенностей, в том числе мобильную пусковую установку, а также четвертую ступень, которая устанавливается в развернутом виде и переворачивается в космосе перед включением двигателя.

Китай активно развивает космическую отрасль и по итогам 2018 года страна стала лидером по числу запусков, хотя на этот момент она уступает России и США по числу запусков в 2019 году. Несмотря на то, что в 2014 году государство разрешило частным компаниям разрабатывать и запускать космические ракеты, пока они добились лишь одного успешного запуска в июле 2019 года и основной вклад в число запусков вносят государственные ракеты-носители.

Jielong-1 — это новая китайская ракета-носитель, разработанная CASC для быстрого и дешевого вывода небольших спутников на околоземную орбиту. Она состоит из четырех ступеней, в каждой из которых используются твердотопливные ракетные двигатели. В ракете применена необычная схема, при которой четвертая ступень устанавливается над отсеком с полезной нагрузкой в перевернутом положении, а затем разворачивается после отделения третьей ступени. Отчасти похожая схема с разворотом использовалась на украинско-российской ракете “Днепр”, хотя на ней применялась не толкающая, а тянущая последняя ступень.

Стоит напомнить, что в июле Индия запустила на Луну ракету с орбитальной станцией и луноходом.