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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45677 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130227 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121371 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125430 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128223 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152935 просмотра

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Актуальное
Китай впервые запустил легкую ракету-носитель Jielong-1

Китай впервые запустил легкую ракету-носитель Jielong-1

Киев  •  УНН

 • 14476 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) провела первый запуск ракеты-носителя легкого класса Jielong-1, сообщает CCTV, пишет УНН.

В результате запуска ракета вывела на 540-километровую орбиту три спутника общей массой 83 килограмма. Ракета имеет несколько конструктивных особенностей, в том числе мобильную пусковую установку, а также четвертую ступень, которая устанавливается в развернутом виде и переворачивается в космосе перед включением двигателя.

Китай активно развивает космическую отрасль и по итогам 2018 года страна стала лидером по числу запусков, хотя на этот момент она уступает России и США по числу запусков в 2019 году. Несмотря на то, что в 2014 году государство разрешило частным компаниям разрабатывать и запускать космические ракеты, пока они добились лишь одного успешного запуска в июле 2019 года и основной вклад в число запусков вносят государственные ракеты-носители.

Jielong-1 — это новая китайская ракета-носитель, разработанная CASC для быстрого и дешевого вывода небольших спутников на околоземную орбиту. Она состоит из четырех ступеней, в каждой из которых используются твердотопливные ракетные двигатели. В ракете применена необычная схема, при которой четвертая ступень устанавливается над отсеком с полезной нагрузкой в перевернутом положении, а затем разворачивается после отделения третьей ступени. Отчасти похожая схема с разворотом использовалась на украинско-российской ракете “Днепр”, хотя на ней применялась не толкающая, а тянущая последняя ступень.

Стоит напомнить, что в июле Индия запустила на Луну ракету с орбитальной станцией и луноходом.

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